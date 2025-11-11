TEMAS DE HOY:
“Tiene lesiones en la cabeza”: motociclista arrollado sigue en terapia intensiva tras accidente

De acuerdo con la declaración del jurista, la persona que abrió la puerta del motorizado no se ha comunicado con la familia ni ha mostrado interés en reparar el daño, mientras que uno de los involucrados sí se habría acercado para conocer el estado de salud del joven.

Charles M. Flores

11/11/2025 17:37

Motociclista permanece en terapia intensiva tras accidente. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Un joven de 24 años lucha por su vida en la unidad de terapia intensiva después de haber sido arrollado el pasado 8 de noviembre, alrededor de las 17:20, en inmediaciones de la avenida Alemania. El hecho, que involucró a dos conductores, ha derivado en una imputación formal por el delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, según informó el representante legal del afectado.

“El estado de salud de mi cliente es crítico. Ha tenido que someterse a diversas cirugías, presenta lesiones en la cabeza, fracturas en las costillas, la mandíbula y el hombro dislocado. Además, se le retiró una parte del intestino delgado debido a la gravedad de las lesiones”, señaló el abogado defensor de la víctima.

De acuerdo con la declaración del jurista, uno de los conductores involucrados en el siniestro no se ha comunicado con la familia ni ha mostrado interés en reparar el daño, mientras que el otro sí se habría acercado para conocer el estado de salud del joven.

“La familia está asumiendo todos los gastos médicos. Es una situación que preocupa bastante”, añadió.

El informe médico preliminar establece que el afectado requiere al menos 90 días de impedimento, lo que agrava la calificación jurídica del hecho. “Los médicos manifiestan que prácticamente es un milagro que se encuentre con vida”, concluyó el abogado.

Mientras el joven continúa internado bajo estricta observación, se aguarda la audiencia de medidas cautelares para los dos conductores investigados, instancia en la que se definirán las responsabilidades y las medidas judiciales correspondientes.

 

