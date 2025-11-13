TEMAS DE HOY:
“Nunca me imaginé ver esto”: presidente vecinal relata hallazgo de bebé sin vida

El presidente de la Junta Vecinal UV4, Johnny Roca, relató la conmoción tras el hallazgo de un bebé sin vida dentro de una caja de cartón en el centro de la ciudad, y pidió mayor seguridad en la zona. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

13/11/2025 9:17

Johnny Roca, presidente de la Junta Vecinal UV4
Santa Cruz, Bolivia

La conmoción se apoderó de los vecinos de la calle Ñuflo de Chávez y Warnes tras el hallazgo de un bebé sin vida, abandonado dentro de una caja de cartón en pleno centro de la ciudad. 

El descubrimiento ocurrió alrededor del mediodía, cuando un joven recolector de cartones, acompañado de su esposa, se topó con el cuerpo mientras realizaba su labor diaria.

“Fue un momento muy duro. La señora que lo acompañaba lloraba sin parar, y él quedó en shock al verlo”, relató Johnny Roca, presidente de la Junta Vecinal UV4, quien acudió al lugar apenas recibió la noticia. “Nunca me imaginé ver esto… me desgarra porque también soy padre y abuelo”, agregó.

Tras el hallazgo, Roca llamó de inmediato a la policía. Luego de realizar las diligencias iniciales, las autoridades confirmaron que el caso corresponde a un homicidio. El cuerpo del bebé fue trasladado a la morgue para la autopsia correspondiente.

Roca enfatizó que hechos como este no deben normalizarse y pidió a las autoridades locales, departamentales y policiales reforzar la seguridad, mejorar la iluminación y mantener despejadas las áreas donde el alumbrado es obstaculizado por la vegetación.

Este no es el primer caso registrado en la zona. Anteriormente, se reportó el hallazgo de un bebé sin vida cerca del avión pirata, también en el centro de la ciudad. 

 

