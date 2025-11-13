¿Vuelve el ‘Plan Mochila Segura’? La Defensoría explica por qué fue suspendido

Ante el pedido de los padres de familia y de los profesores que proponen implementar en los colegios el ‘Plan Mochila Segura’, la Defensoría del Pueblo explicó que la medida fue suspendida por vulnerar los derechos de los estudiantes.

“El ‘Plan Mochila Segura’ está en suspenso desde el año 2022 por una determinación del viceministro de aquel momento, el licenciado Puma, porque invadía ciertos derechos y vulneraba algunos derechos de la población niño, niña, adolescente”, sostuvo Dolly Gálvez, representante de Derechos Humanos.

Gálvez recordó que la responsabilidad de luchar contra la violencia no solo es de los profesores, sino que también involucra, en primera instancia, a los padres y tutores.

La representante de DD. HH. indicó que, tras la suspensión del plan, se sugirió incorporar otras acciones como charlas preventivas, actividades educativas y programas de capacitación.

Los padres de familia insisten en la aplicación del plan, ya que aseguran que las otras medidas preventivas no están dando resultados.

“Algo está fallando, el ‘Plan Mochila Segura’ tiene que ser implementado junto con los docentes y los padres de familia para evitar que algunos alumnos porten armas”, afirmó Jaime Caraballo, representante de los padres de familia.

