¡No hay marraqueta! Panaderos suspenden su venta en La Paz y el Gobierno anuncia medidas

La tradicional marraqueta paceña escasea en varios puntos de la ciudad.

Vendedores del mercado Rodríguez informaron que los panificadores suspendieron la entrega del producto hasta nuevo aviso, debido a la falta de harina subvencionada.

“No están trayendo marraqueta. Nos han dicho que solo habrá pan sarna y surtido. Marraqueta ya no, hasta nuevo aviso”, relató una vendedora del centro de abasto.

Según los comerciantes, los proveedores —afiliados a la Federación de Panificadores de La Paz— señalaron que desde hace semanas ya no reciben harina del Estado, lo que los obliga a comprar el insumo a precio de mercado, afectando sus costos de producción.

“Dicen que no tienen harina, que el Gobierno ya no les ha dado”, agregó otra vendedora.

La dirigencia del sector explicó que desde septiembre no se les entrega harina subvencionada y advirtió que, de mantenerse la situación, el precio del pan podría subir a Bs 1,40 por unidad.

Respuesta del Gobierno

Ante la suspensión del suministro y el malestar del sector, el ministro interino de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Óscar Justiniano, anunció que el Gobierno convocará a una reunión con los panificadores en los próximos días.

Asimismo, confirmó que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) —encargada de distribuir la harina subvencionada— será intervenida, tras detectarse indicios de corrupción en su administración.

“Lo que pedimos a los panificadores es esperar la información de la intervención antes de alarmar a la población, porque eso solo genera especulación”, exhortó la autoridad.

Mientras tanto, la ausencia de la marraqueta —símbolo de la mesa paceña— ya se siente en mercados y tiendas de barrio.

(Con información de ABI)

