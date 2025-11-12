Padres y maestros piden reactivar el Plan Mochila Segura en colegios de Santa Cruz

Padres de familia y maestros urbanos demandan la reactivación del Plan Mochila Segura en las unidades educativas del departamento de Santa Cruz, ante el incremento de hechos de violencia protagonizados por estudiantes y la preocupación por el ingreso de objetos peligrosos a las aulas.

“Las medidas que se han implementado no están dando resultados. Algo está fallando. El Plan Mochila Segura tiene que ser aplicado conjuntamente con docentes y padres de familia para evitar que algunos alumnos porten armas blancas, de fuego o elementos contundentes”, afirmó Jaime Caraballo, representante de los padres de familia.

Caraballo lamentó que las autoridades educativas no hayan convocado a los padres a una mesa de diálogo y pidió que se planifique una estrategia para el próximo año. “La gestión se termina y no hemos sido llamados. Es importante reunirnos con las nuevas autoridades del Ministerio de Educación para definir acciones inmediatas”, señaló.

El dirigente también reveló que, en algunos establecimientos, el control de mochilas se realizó por iniciativa de los propios padres. “En ciertos colegios hemos pedido a los profesores hacerlo, pero no fue en todos porque no hay una autoridad que lo disponga de manera formal”, explicó.

Desde la Federación de Maestros Urbanos de Santa Cruz, Lorenzo Chávez respaldó la posición de los padres y pidió revisar la sentencia constitucional que impide las revisiones de mochilas. “En la práctica, hay que coordinar entre padres, maestros y directores. La realidad muestra hechos de violencia que no podemos ignorar”, manifestó.

El dirigente anunció que el magisterio urbano prevé reunirse con la ministra de Educación para plantear políticas preventivas de seguridad escolar. “Vamos a hacer conocer todas las problemáticas que se viven en los colegios y propondremos medidas conjuntas que promuevan la prevención y la formación responsable de los estudiantes”, concluyó Chávez.

