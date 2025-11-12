Educación de Santa Cruz descarta reactivar el Plan Mochila Segura por ‘respeto a la privacidad estudiantil’

La Dirección Departamental de Educación (DDE) descartó la reactivación del Plan Mochila Segura en las unidades educativas del departamento, luego de recordar que una sentencia constitucional prohíbe la revisión de pertenencias estudiantiles por considerarse una vulneración al derecho a la privacidad.

El director departamental, Nelson Nery Alcócer, explicó que los maestros y autoridades educativas no están autorizados a revisar mochilas o bienes personales de los alumnos. “Actualmente no podemos realizar un Plan Mochila Segura o revisar las mochilas, siendo que se constituye un carácter de privacidad”, afirmó.

La aclaración se produjo tras conocerse un nuevo hecho de violencia en una unidad educativa, donde un estudiante fue sorprendido portando un arma blanca. El caso generó preocupación entre padres de familia y docentes, quienes cuestionaron la falta de herramientas preventivas para evitar situaciones de riesgo dentro de las aulas.

Según Alcócer, la restricción tiene sustento en una sentencia constitucional que determinó que las revisiones vulneran derechos fundamentales de los estudiantes. Además, recordó que el propio Ministerio de Educación, hace dos años, emitió un instructivo disponiendo la suspensión del Plan Mochila Segura en todo el país.

“El Defensor del Pueblo, en su momento, fue quien motivó que la Mochila Segura ya no se aplique en las unidades educativas. No existe una autorización expresa para reactivarla”, sostuvo la autoridad educativa.

El Plan Mochila Segura se implementó en gestiones anteriores con el objetivo de prevenir el ingreso de armas, objetos peligrosos o sustancias controladas a las escuelas. Sin embargo, su suspensión reabrió un debate entre seguridad y derechos constitucionales, especialmente ante el incremento de hechos violentos registrados en los últimos meses del calendario escolar.

Mira la programación en Red Uno Play