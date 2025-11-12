Estudiante que intentó apuñalar a su compañero es expulsado y citado a declarar con su familia

Un estudiante de 16 años fue expulsado de su colegio luego de que se descubriera que llevó dos cuchillos con la intención de agredir a un compañero de 13 años. La autoridad escolar y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia informaron que el menor agresor deberá cumplir clases de manera virtual hasta el final del año escolar y ha sido citado, junto a sus familiares, para declarar ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

El director de la Defensoría de la Niñez, Fernando Yabeta, señaló que el menor víctima recibió atención psicológica inmediata.

“Cuando suceden estos hechos se le brinda contención psicológica y terapia para que pueda superar el hecho y regresar normalmente a clases. Evidentemente, el niño se encuentra golpeado y con miedo, por lo que se le dará seguimiento”, explicó.

Yabeta indicó que el agresor también será evaluado psicológicamente y resaltó que además de las posibles sanciones penales, es necesario trabajar en su reinserción social. La Defensoría no descartó que el conflicto esté vinculado a disputas entre grupos de pandillas.

Asimismo, los padres de ambos menores han sido citados para prestar declaración y asumir responsabilidades civiles, según la autoridad.

“Los primeros responsables de cualquier acción que cometa un menor siempre son los padres”, afirmó Yabeta. La institución continuará coordinando con la Policía y el Ministerio Público medidas de protección para la víctima.

