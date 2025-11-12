Madre denuncia amenazas contra su hijo en colegio: “Mi hijo está muy mal, teme por su vida”

Una madre de familia denunció en el programa El Mañanero que su hijo fue víctima de amenazas y agresiones por parte de un grupo de estudiantes de una unidad educativa en Santa Cruz, quienes habrían sido sorprendidos con cuchillos en sus mochilas.

El hecho ocurrió el pasado viernes, luego de que el menor alertara a su hermano mayor de que estaba siendo intimidado por sus compañeros, quienes, según el testimonio, ya lo habían agredido anteriormente fuera del colegio.

La mamá asegura que las autoridades educativas no actuaron con la rapidez necesaria. “El director sabía lo que pasaba, pero no llamó ni a la policía ni a la Defensoría. Solo cuando la prensa intervino se movilizaron”, lamentó.

La denunciante relató que el conflicto se habría originado porque su hijo se negó a consumir sustancias controladas dentro del colegio. “A mi hijo lo siguieron unos 20 estudiantes con cuchillos, incluso con una moto. Gritaban que lo iban a atacar”, expresó.

La madre aseguró que uno de los estudiantes involucrados fue expulsado del colegio por reiteradas faltas, pero otros continúan asistiendo con normalidad.

Manifestó su preocupación por la falta de control y vigilancia dentro del establecimiento educativo, donde, según su denuncia, algunos alumnos consumirían y distribuirían sustancias ilícitas. “Quiero que se investigue quiénes son los que venden y reparten esas drogas en el colegio”, exigió.

Asimismo, indicó que el menor se encuentra profundamente afectado por lo sucedido. “Mi hijo está muy mal, no quiere volver al colegio por miedo a que le hagan algo. Desde ese día no duerme bien y vive con miedo cada vez que sale de casa”, contó.

Actualmente, el caso ya fue puesto en conocimiento de la Policía y de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, quienes habrían iniciado las primeras investigaciones. No obstante, la madre insiste en que teme por la seguridad de sus dos hijos y pide garantías formales para ambos. “No quiero que esto quede impune. Pudo haber pasado una tragedia”, declaró.

Finalmente, la mujer hizo un llamado a las autoridades educativas y policiales para que refuercen los controles en los colegios y eviten que se repitan hechos de violencia similares. “Pido que la policía haga rondas, que los directores actúen y protejan a los estudiantes. Mi hijo no volverá al colegio hasta que haya seguridad”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play