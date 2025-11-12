Violencia en la UMSS: denuncian brutal agresión a estudiante de Derecho

Una nueva denuncia de violencia sacude a la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). Esta vez, dentro de la Facultad de Derecho, donde un estudiante fue brutalmente agredido por varios individuos en el interior del Centro de Estudiantes, ante la presencia de guardias de seguridad que no hicieron nada para detener la golpiza.

El hecho quedó registrado en imágenes que lograron obtener los propios estudiantes, ya que, según denuncian, las autoridades de la facultad se negaron a entregar las grabaciones oficiales. En los videos se observa cómo un grupo de jóvenes ingresa al lugar, busca a la víctima y comienza a golpearla con brutalidad. Lo empujan, lo tiran al suelo, le dan golpes en la cabeza y lo arrastran hasta el interior del centro para seguir agrediéndolo.

“Estas personas ya tienen antecedentes de agresiones a compañeros. Hay denuncias contra el agresor y el director, pero no se han presentado. No da la cara”, denunció Miguel Ángel Apaza, el estudiante atacado.

Apaza relató que, tras la agresión, volvió a cruzarse con los mismos agresores en las oficinas del director de carrera. Pese a estar frente a ellos, el director —según su testimonio— no reaccionó ni intervino. “Incluso los guardias estaban presentes con las puertas cerradas y no hicieron nada”, aseguró el joven.

Desde la Federación Universitaria Local (FUL) y Bienestar Estudiantil, denunciaron que las autoridades de la Facultad de Derecho están intentando deslindar responsabilidades, calificando el hecho como “un conflicto gremial entre estudiantes”. Sin embargo, los dirigentes estudiantiles aseguran que detrás hay intereses políticos y falta total de control institucional.

“Mandamos cartas y notas al decano y al director de carrera, pero la única respuesta fue un comunicado queriendo desligarse del tema. Es una falta de respeto”, señaló Álvaro Anzoleaga, de Bienestar Estudiantil de la FUL. “El director está reconociendo un centro de estudiantes ilegal, y eso está generando enfrentamientos. Usan estos espacios como búnkeres políticos”, añadió.

Más de 30 centros de estudiantes y consejeros facultativos firmaron un pronunciamiento conjunto exigiendo una investigación y sanciones para los responsables, tanto de la agresión como del presunto encubrimiento.

Un equipo periodístico se dirigió hasta la dirección de la carrera de Derecho para obtener la versión de las autoridades, pero el director no se encontraba presente. Desde la oficina informaron que estaba en reunión con el Consejo Facultativo. Hasta el momento, no hubo un pronunciamiento directo sobre las acusaciones.

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas emitió posteriormente un comunicado oficial señalando que el caso corresponde a “una disputa interna de carácter gremial estudiantil” y que las autoridades “no tienen participación ni responsabilidad”.

