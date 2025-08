Las investigaciones sobre el brutal apuñalamiento de una estudiante de 13 años dentro de su unidad educativa en Satélite Norte continúan. La víctima, quien recibió al menos 20 puñaladas en el cuello y la espalda, permanece en terapia intensiva, recuperándose de las graves heridas que sufrió.

Su estado de salud aún no permite que converse con las autoridades, según informó el director de la Defensoría de la Niñez.

La principal hipótesis que manejan los investigadores, basándose en las primeras indagaciones, apunta a un posible móvil pasional, puesto que, las autoridades sugieren la posible implicación de una tercera persona, de sexo masculino.

Esta línea de investigación, también, surge a raíz de contradicciones en la declaración de la menor aprehendida, de 15 años, y de un comentario de la madre de la víctima, quien mencionó que su hija le había hablado de una compañera que la "odiaba".

El director de la Defensoría de la Niñez señaló que la menor aprehendida "no trata de decir lo correcto, lo que ha sucedido" y que, si bien admite el ataque, "no dice cómo, no dice el por qué" reaccionó de esa forma.

La denuncia formal se ha realizado por intento de asesinato. Las autoridades esperan la recuperación de la víctima para obtener su testimonio, lo que podría arrojar más luz sobre los hechos y el verdadero motivo detrás de este violento incidente.

