Menor de 13 años apuñalada al interior de su colegio continúa en terapia intensiva

Las autoridades investigan el grave caso de una estudiante de 13 años que fue apuñalada presuntamente por una compañera al interior de una unidad educativa en la zona de Satélite Norte. El hecho ha causado profunda preocupación entre padres de familia, docentes y autoridades.

La víctima recibió al menos 20 puñaladas y permanece internada en terapia intensiva, donde recibe atención médica especializada. Las heridas más graves se encuentran en el cuello y la espalda.

“La menor en este momento se encuentra internada en terapia intensiva recibiendo los cuidados médicos correspondientes y esperamos que pueda sobrepasar este momento. No podemos permitir que estos hechos de violencia se generen dentro de una unidad educativa”, expresó el ministro de Gobierno, Roberto Ríos.

La investigación está en curso y se ha iniciado el proceso correspondiente en contra de la presunta autora, también menor de edad.

“Se está tomando la declaración cumpliendo todos los protocolos y las formalidades de ley, resguardando la identidad de la menor investigada”, señaló Ríos, destacando el enfoque legal y de protección de derechos en este tipo de casos.

La madre de la víctima, visiblemente afectada, lamentó que las cámaras de seguridad de la unidad educativa no hayan registrado el hecho. “Están en mal estado o simplemente no funcionan. No hay imágenes que ayuden a saber cómo ocurrió exactamente”, reclamó.

