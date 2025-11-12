La mañana de este miércoles, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) del Plan Tres Mil se desplazaron hasta una unidad educativa de la zona para tomar declaraciones a testigos relacionados con la agresión sufrida por un estudiante de 13 años, presuntamente atacado por sus propios compañeros.

La presencia policial responde a una denuncia presentada por la madre del estudiante agredido, quien alertó sobre amenazas y hechos violentos dentro y fuera del establecimiento. Según los primeros reportes, el menor víctima habría sido rodeado por personas mayores a bordo de motocicletas, mientras que un grupo de jóvenes lo intimidaron con un cuchillo.

“Mi pedido continúa, no voy a parar hasta que llegue todo a su final de lo que pasó con mi hijo. Quiero que aparezcan esas personas que lo rodearon e intimidaron con cuchillo”, declaró la madre de la víctima a Notivisión.

De acuerdo con su testimonio, la Policía acudió al colegio para identificar posibles testigos y esclarecer el hallazgo de armas blancas dentro de la mochila de uno de los implicados.

Sobre la situación del presunto agresor, la progenitora indicó que fue expulsado del establecimiento y actualmente recibe clases virtuales, mientras la investigación continúa a cargo de la Policía y el Ministerio Público.

“Lo que manifestó el director es que tendrá que buscar otra unidad educativa. Está expulsado definitivamente”, añadió la madre.

La mujer también expresó su preocupación por el estado emocional de su hijo, quien no ha podido regresar a clases por temor.

“Mi hijo está con miedo, no está yendo al colegio y eso lo afecta porque ya están en la última etapa del año escolar”, lamentó.

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia informó que acompaña el caso y anunció que realizará una evaluación psicosocial al menor para determinar las acciones legales correspondientes.

“Lo dejo en manos de las autoridades para que hagan su trabajo. Espero que no sea un caso más que quede archivado”, concluyó la madre.

