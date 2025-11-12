TEMAS DE HOY:
Cochabamba se activa por el feriado largo: recorridos, ferias y tradición

La Alcaldía invita a la población a recorrer los espacios patrimoniales, participar en ferias gastronómicas y disfrutar de visitas guiadas en los principales atractivos de la ciudad.

Silvia Sanchez

12/11/2025 17:53

Imagen captura RR.SS.
Cochabamba, Bolivia

Este 14 de noviembre, el departamento celebrará un feriado departamental en conmemoración de la Batalla de Aroma, liderada por Esteban Arze, un hito clave de la gesta revolucionaria boliviana.

El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, Turismo y Cultura, invita a la población a participar en la agenda cultural y turística preparada para este fin de semana largo, con el objetivo de promover la identidad local y dinamizar la economía del municipio.

El secretario de Desarrollo Productivo, Turismo y Cultura, Enrique Mendieta, informó que se dispondrá de guías turísticos en los principales puntos de atracción, como La Coronilla y el Cristo de la Concordia, donde también funcionarán los Centros de Atención al Turista (CAT).

“Estamos desplazando a nuestro personal a los lugares más concurridos para brindar orientación y acompañamiento a los visitantes, tanto nacionales como extranjeros”, señaló Mendieta.

La autoridad recordó que desde hace tres semanas los centros culturales, casonas y museos municipales permanecen abiertos los fines de semana, con el propósito de fomentar el turismo local y nacional.

Durante el fin de semana largo, la Alcaldía desarrollará diversas actividades culturales y turísticas:

  • Viernes 14 de noviembre:
    Los Centros de Información Turística del Cristo de la Concordia y La Coronilla estarán abiertos al público, junto con los museos, casonas y espacios culturales municipales.

  • Sábado 15 y domingo 16 de noviembre:
    Se realizarán visitas guiadas a la Colina de San Sebastián (La Coronilla), de 09:00 a 12:00, donde los visitantes podrán conocer su historia y valor patrimonial.

  • Domingo 16 de noviembre:
    Se llevará a cabo la tradicional Feria de la Wallunk’a y la Comida Ancestral, en la avenida Beijing y Capitán Ustariz, con la participación de artesanos y expositoras gastronómicas que ofrecerán platos típicos y productos locales.

