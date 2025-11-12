TEMAS DE HOY:
Comunidad

“Perdió el control”: Camión cañero vuelca entre el sexto y séptimo del Cambódromo

La Policía ya inició las investigaciones para determinar las causas exactas del incidente y se espera un informe oficial en las próximas horas.

Charles M. Flores

12/11/2025 17:08

Camión cañero vuelca entre el sexto y séptimo del Cambódromo. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Un camión cañero se volcó entre el sexto y séptimo anillo, en la zona del Cambódromo de Santa Cruz, sin dejar personas heridas. La Policía se encuentra en el lugar para prevenir cualquier otro incidente y asegurar la zona.

El coronel Villarroel, jefe de Tránsito de los Tusequis, señaló que el accidente ocurrió sobre la avenida Mutualista.

“Sí, está teniendo un hecho de tránsito: vuelco de un camión cañero que estaba del séptimo al sexto anillo”, indicó. Según la versión preliminar, el conductor habría perdido el control tras ser empujado por otra chata, provocando la volcadura.

“Por fortuna, no hay personas heridas, solo daños materiales”, agregó Villarroel. La Policía ya inició las investigaciones para determinar las causas exactas del incidente y se espera un informe oficial en las próximas horas.

 

