TEMAS DE HOY:
Umopar Alarma vecinal Caso Yuvinca

28ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Reanudan la venta de GLP en engarrafadoras privadas en Cochabamba tras acuerdo con el Gobierno

Con la medida, se prevé regularizar el suministro del GLP  en el departamento en próximos días, luego de que la suspensión de actividades en las engarrafadoras generó escasez y  largas filas en los puntos de distribución.

Cristina Cotari

15/01/2026 10:43

Foto: Fernando Aguilar Periodista
Cochabamba

Escuchar esta nota

Después de dos semanas de paralización, las empresas engarrafadoras privadas de Cochabamba reanudaron este jueves sus operaciones y la venta de Gas Licuado de Petróleo (GLP), tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno nacional. Con la medida, se busca regularizar el suministro del combustible doméstico en el departamento.

La suspensión de actividades había generado escasez y largas filas en varios municipios, debido a que solo Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) asumió la distribución del producto, lo que complicó la cobertura en los barrios.

 

 

Las engarrafadoras privadas decidieron frenar operaciones el 1 de enero debido al incremento de sus costos tras la aplicación del Decreto Supremo 5503, que según el sector redujo sus márgenes de ganancia y los obligó a negociar nuevas condiciones con el Gobierno.

El gerente administrador de la planta Roqui Gas Sacaba, Víctor Terrazas, confirmó que la empresa retomó el trabajo esta madrugada. “Desde hoy estamos volviendo a operar. Nosotros paramos desde el 1 de enero, no se despachó ninguna garrafa. El Decreto 5503 nos afectó en las ganancias. Nosotros engarrafamos 3 mil unidades por día para Sacaba y tenemos tres distribuidores en el municipio”, detalló.

 

Informó que se ampliarán los horarios de atención para responder a la demanda y abastecer a la población conforme a la programación de YPFB.

Foto: Fernando Aguilar Periodista

Tras la reapertura, varios vecinos llegaron hasta la planta para adquirir GLP.

“Ojalá se normalice la venta. Estos días hemos estado correteando para conseguir una garrafa. Demasiadas filas y los carros ya no entran a los barrios”, relató una vecina

Con la reanudación del servicio, se espera que la distribución del GLP se estabilice en el transcurso de los próximos días en Cochabamba.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD