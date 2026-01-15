Reanudan la venta de GLP en engarrafadoras privadas en Cochabamba tras acuerdo con el Gobierno

Con la medida, se prevé regularizar el suministro del GLP en el departamento en próximos días, luego de que la suspensión de actividades en las engarrafadoras generó escasez y largas filas en los puntos de distribución.
15/01/2026 10:43
Después de dos semanas de paralización, las empresas engarrafadoras privadas de Cochabamba reanudaron este jueves sus operaciones y la venta de Gas Licuado de Petróleo (GLP), tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno nacional. Con la medida, se busca regularizar el suministro del combustible doméstico en el departamento.
La suspensión de actividades había generado escasez y largas filas en varios municipios, debido a que solo Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) asumió la distribución del producto, lo que complicó la cobertura en los barrios.
El gerente administrador de la planta Roqui Gas Sacaba, Víctor Terrazas, confirmó que la empresa retomó el trabajo esta madrugada. “Desde hoy estamos volviendo a operar. Nosotros paramos desde el 1 de enero, no se despachó ninguna garrafa. El Decreto 5503 nos afectó en las ganancias. Nosotros engarrafamos 3 mil unidades por día para Sacaba y tenemos tres distribuidores en el municipio”, detalló.
Tras la reapertura, varios vecinos llegaron hasta la planta para adquirir GLP.
“Ojalá se normalice la venta. Estos días hemos estado correteando para conseguir una garrafa. Demasiadas filas y los carros ya no entran a los barrios”, relató una vecina
Con la reanudación del servicio, se espera que la distribución del GLP se estabilice en el transcurso de los próximos días en Cochabamba.
