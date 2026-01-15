Plantean control electrónico en garrafas para frenar el contrabando de GLP

El Ministerio de Hidrocarburos y Energías elabora un proyecto para frenar el contrabando de Gas Licuado de Petróleo (GLP) mediante la aplicación de dispositivos electrónicos de control en las garrafas, medida que se complementa con operativos y controles a escala nacional.

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, explicó que los dispositivos estarán programados para impedir su uso fuera del territorio nacional, con el objetivo de evitar el desvío del producto hacia países vecinos.

“Estamos preparando un proyecto para eso. Es una solución tecnológica que queremos aplicar. En África existen garrafas especiales que cuentan con dispositivos electrónicos que se desactivan cuando no cumplen su función de abastecer al mercado interno”, señaló la autoridad al presentar la iniciativa.

Sobre esta propuesta, el diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Manolo Rojas, indicó que el control podría aplicarse mediante chips similares a los utilizados en los teléfonos celulares, los cuales permitirían bloquear las garrafas cuando salgan del país.

“Este dispositivo funciona a través de chips con sistema de localización. Cuando la garrafa cruza la frontera, el chip se activa y bloquea automáticamente el cilindro”, explicó el legislador.

Daño económico

De acuerdo con datos del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, el contrabando de GLP genera una afectación económica cercana a los $us 200.000 diarios para el Estado. En ese contexto, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó que en los últimos días se decomisaron más de 300 garrafas de GLP durante operativos realizados en distintas regiones del país.

Mira la programación en Red Uno Play