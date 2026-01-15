Conozca el moderno sistema de seguridad que implementaron en un barrio de Santa Cruz

Ante la creciente inseguridad y la falta de reacción inmediata de la Policía, vecinos del barrio Florida, zona Palmar del Oratorio, decidieron organizarse y poner en marcha un sistema propio de seguridad ciudadana, iniciativa que ya dio resultados al frustrar un robo ocurrido la mañana del martes.

Rolando Salvador, presidente de la Junta Vecinal, explicó que la organización vecinal surgió debido a la escasa presencia policial en la zona, pese a reiterados llamados a la Estación Policial Integral (EPI 9).

“Nos hemos organizado justamente por la falta de reacción inmediata que muchas veces tienen los efectivos policiales. Como Junta Vecinal hemos tenido que implementar nuestro propio sistema de seguridad”, señaló Salvador.

El dirigente explicó que el barrio cuenta con tres calles, cada una equipada con un sistema de alarmas vecinales, el cual se activa mediante una aplicación instalada en los teléfonos celulares de los vecinos. Al detectar personas sospechosas o hechos irregulares, se activa la alarma para alertar a toda la zona.

Gracias a este mecanismo, los vecinos lograron frustrar un robo cuando un delincuente ingresó a la vivienda de un residente aprovechando su ausencia por motivos laborales. La rápida activación de la alarma permitió que los vecinos salieran de inmediato y evitaran el atraco.

“Entre todos nos ayudamos. Cuando vemos algo sospechoso activamos la alarma y salimos a ver qué pasa. De esa manera nos defendemos”, afirmó el presidente de la Junta Vecinal.

Salvador también lamentó que, pese a los llamados de auxilio, la presencia policial no siempre es oportuna. “A veces la Policía llega tarde o no se asoma por esta zona, por eso hemos tenido que organizarnos”, indicó.

