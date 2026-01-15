Urzagasti señala que la falta de voluntad política frena el cambio en el transporte

Ernesto Urzagasti, arquitecto y urbanista, coincidió con la necesidad de un cambio profundo en el transporte público de Santa Cruz, destacando que la ciudad ha crecido de manera desordenada y que las soluciones deben ser integrales y planificadas.

“La ciudad no es la misma que antes; tenemos más barrios, rutas dispersas y un crecimiento indiscriminado que exige otra atención”, afirmó Urzagasti, quien insistió en que los sistemas de transporte masivo requieren procesos graduales y financiamiento internacional.

El urbanista también criticó la falta de continuidad en las políticas públicas: “Hay 142, 143 millones de bolivianos enterrados en el primer anillo y no se hizo nada; realmente tenemos poca capacidad de dar continuidad a los pasos que se han dado”, señaló.

Sobre la relación con los transportistas, Urzagasti destacó la complejidad del gremio: “Ellos no son los malos de la película, pero hay que darles un principio de autoridad; el dueño de la ciudad debería planificar, no solo regular con chalecos y normativas”.

Finalmente, expresó su preocupación por la falta de voluntad política en las futuras autoridades municipales: “Ojalá que la próxima gestión tenga la decisión de enfrentar este problema, porque mientras no haya voluntad política, la buena voluntad de los técnicos no va a funcionar”.

Para Urzagasti, mejorar la movilidad urbana es clave para la calidad de vida: “El índice de calidad de vida del ciudadano de Santa Cruz es desastroso; se pierden horas de la vida diaria en micros insalubres y antiguos, y esto se repite generación tras generación”.

