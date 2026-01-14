El ‘Plan Mochila Segura’ queda fuera de las aulas para la gestión 2026

Las autoridades educativas descartaron implementar el ‘Plan Mochila Segura’ para la presente gestión. Esta determinación deja sin efecto la revisión preventiva de pertenencias, una medida que buscaba detectar objetos peligrosos antes del ingreso a las aulas.

La decisión ha provocado una reacción crítica por parte de los representantes de los padres de familia. “Lamentamos que la seguridad física, psicológica y emocional de los estudiantes esté en situación vulnerable”, sentenció uno de ellos ante la falta de acción oficial.

Los padres piden que se resguarde a los menores frente a posibles ataques con armas blancas o de fuego. Ante este escenario, las juntas escolares buscarán coordinar estrategias de vigilancia interna directamente con los profesores y directores de cada establecimiento. El objetivo es mantener la integridad de los estudiantes mediante acuerdos voluntarios.

