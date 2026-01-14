TEMAS DE HOY:
Intento de linchamiento Hombre cortó el rostro a su amigo Armin Dorgathen+

25ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

El ‘Plan Mochila Segura’ queda fuera de las aulas para la gestión 2026

Padres de familia coordinarán con instancias educativas para implementar estrategias de vigilancia en los centros educativos.

Ximena Rodriguez

14/01/2026 21:09

Padres manifiestan su inconformidad debido a que este año no se implementará el 'Plan Mochila Segura' en las Unidades Educativas. | Foto: Red Uno.

Escuchar esta nota

Las autoridades educativas descartaron implementar el ‘Plan Mochila Segura’ para la presente gestión. Esta determinación deja sin efecto la revisión preventiva de pertenencias, una medida que buscaba detectar objetos peligrosos antes del ingreso a las aulas.

La decisión ha provocado una reacción crítica por parte de los representantes de los padres de familia. “Lamentamos que la seguridad física, psicológica y emocional de los estudiantes esté en situación vulnerable”, sentenció uno de ellos ante la falta de acción oficial.

 

Los padres piden que se resguarde a los menores frente a posibles ataques con armas blancas o de fuego. Ante este escenario, las juntas escolares buscarán coordinar estrategias de vigilancia interna directamente con los profesores y directores de cada establecimiento. El objetivo es mantener la integridad de los estudiantes mediante acuerdos voluntarios.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD