“Que se haga justicia”: madre denuncia abuso a su hija y cuestiona el avance del proceso judicial

Una madre de familia denunció en el programa El Mañanero que su hija menor de edad habría sido víctima de abuso sexual por parte de un familiar cercano y aseguró que el proceso judicial presenta presuntas irregularidades.

“Fue en septiembre, más o menos el 28, cuando mis hijos se comunican conmigo y me cuentan que mi hija había confesado el hecho a la tía, que es la esposa de este tipo”, relató la madre durante la entrevista.

Indicó que al día siguiente acudió al domicilio familiar, donde la menor le confirmó lo sucedido. “Ahí es donde ella me confiesa todo esto, siendo la tía la primera persona a la que le contó”, afirmó. “Él es el cuñado del padre de mi hija, prácticamente su segundo padre, la vio nacer y siempre estuvo en contacto con ella”, explicó.

La madre señaló que, pese a ello, la tía ahora niega haber recibido la confesión de la menor. “Ella niega que mi hija le haya contado esto, siendo que hay muchos testigos que estuvieron presentes”, sostuvo.

La denuncia formal fue presentada días después. “Yo presento la denuncia como madre de la niña, se hace la denuncia formal”, manifestó. Añadió que las pruebas fueron incorporadas al cuadernillo de investigación. “Él está imputado, se presentan las pruebas, pero todo lo que nosotros solicitamos pasa a segundo plano”, cuestionó.

También denunció que aún existen actuaciones pendientes, como la cámara Gesell, mientras que las solicitudes del imputado avanzan con rapidez.

Respecto a la situación legal del acusado, afirmó: “El juez le dio detención el 19 de diciembre, pero solo estuvo en la carceleta hasta el 24. Eso demuestra cómo compra la justicia”.

La madre pidió seguimiento y justicia, transmitiendo las palabras de su hija. “Mamá, hagamos conocer mi caso, no solo por mí, también por otros niños”, relató. Añadió que la menor le expresó: “Que no se olviden de mí y que se haga justicia, porque no queremos que otros niños vivan lo que yo viví”.

Mira la programación en Red Uno Play