“Grité para que me salven”: atracan a mototaxista en Satélite Norte y le roban la moto

Un nuevo caso de violencia contra mototaxistas ocurrió en Satélite Norte, en Santa Cruz, donde un conductor fue interceptado por falsos pasajeros que lo atacaron violentamente y le robaron su motocicleta.

La víctima, identificada como don Lorenzo, relató que recogió a los supuestos pasajeros como lo hace con cualquier cliente.

“Alce de mi parada, como a todo pasajero, los llevé. Al llegar al destino, bajaron y empezaron a golpearme de atrás, y el otro quería bajarme de la moto, yo no lo dejé, porque la moto también no es mía. El otro seguía golpeándome”, contó el afectado.

Don Lorenzo agregó que gritó pidiendo ayuda a los vecinos, pero nadie salió.

“He gritado harto, nadie salió. Luego me golpearon en la cabeza fuerte, ahí me hicieron caer al suelo y se llevaron la moto”, indicó. La víctima desconoce con qué objeto fue golpeado, solo recuerda el dolor del impacto.

Tras el robo, don Lorenzo caminó hasta la parada de sus colegas, pidiendo ayuda.

