“Grité para que me salven”: atracan a mototaxista en Satélite Norte y le roban la moto

La víctima, identificada como don Lorenzo, relató que recogió a los supuestos pasajeros como lo hace con cualquier cliente.
14/01/2026 13:57
Escuchar esta nota
Un nuevo caso de violencia contra mototaxistas ocurrió en Satélite Norte, en Santa Cruz, donde un conductor fue interceptado por falsos pasajeros que lo atacaron violentamente y le robaron su motocicleta.
La víctima, identificada como don Lorenzo, relató que recogió a los supuestos pasajeros como lo hace con cualquier cliente.
“Alce de mi parada, como a todo pasajero, los llevé. Al llegar al destino, bajaron y empezaron a golpearme de atrás, y el otro quería bajarme de la moto, yo no lo dejé, porque la moto también no es mía. El otro seguía golpeándome”, contó el afectado.
Don Lorenzo agregó que gritó pidiendo ayuda a los vecinos, pero nadie salió.
Tras el robo, don Lorenzo caminó hasta la parada de sus colegas, pidiendo ayuda.
Mira la programación en Red Uno Play
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55