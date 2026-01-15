Productores proponen elevar el precio de la leche cruda a 7 bolivianos

El sector lechero de Cochabamba entró en una fase de negociación crítica. Productores e industriales conformaron una comisión mixta paritaria con el objetivo de establecer un nuevo precio real para la leche, tanto para el productor como para el consumidor final. La propuesta del sector es clara: el precio de la leche cruda debe subir a 7 bolivianos, casi el doble de lo estipulado actualmente.

El fin de la era de los precios regulados

Según el gerente general de APLI, Marco Terán, la estructura de costos de 4.50 bolivianos por litro de leche cruda ha quedado obsoleta. Los productores argumentan que ese monto fue calculado bajo un esquema de subvenciones que ya no existe, incluyendo un combustible a 3.74 bolivianos que hoy se adquiere a casi 10 bolivianos.

"Se ha conformado una comisión para analizar el precio real. Con seguridad va a estar por encima de los 4.50 bolivianos porque esos costos estaban calculados con subvenciones. Ahora la realidad es otra", afirmó Terán, subrayando que el encarecimiento de los insumos y del maíz ha asfixiado al productor.

El desfase entre la norma y la tienda

Uno de los puntos de mayor fricción es la vigencia de la resolución biministerial 05-2025, la cual restringe el precio de la leche al productor a 4.50 y al consumidor final a 6.80 bolivianos. Sin embargo, el sector denuncia que esta regulación no se cumple en la práctica.

"El gobierno se comprometió a levantar esa resolución esta semana. Siguen restringiendo el precio oficial, siendo que en realidad en la tienda el producto ya se encuentra entre 8 y 9 bolivianos", explicó el ejecutivo de APLI. Los productores buscan que la nueva banda de precios se oficialice para dar transparencia al mercado y sostenibilidad a las granjas.

Febrero: El mes clave para el acuerdo

Como propuesta base, los lecheros exigen un incremento que alcance los 7 bolivianos por litro de leche cruda. No obstante, Terán aclaró que están abiertos a negociar cómo se llegará a esa cifra, contemplando bonos, incentivos y una posible contraparte del Estado.

"Entre la industria y nosotros vamos a sacar un precio. Estamos exigiendo que se incremente al productor a 7 bolivianos, que es lo que tenemos estimado, pero veremos los mecanismos para alcanzarlo", detalló. Se espera que las mesas de trabajo concluyan y los resultados se concreten durante el mes de febrero, marcando un nuevo hito en el costo de la canasta básica familiar en el país.

