TEMAS DE HOY:
ABUSO SEXUAL familia desaparecida Trópico Mujer atropellada

22ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Si el queso está por las nubes, ¿a cuánto está la leche en Santa Cruz?

La subida, según las vendedoras, no es reciente. “Ya va a ser medio año que subió. El problema es que no hay control. La Alcaldía no regula ni los precios, así nomás estamos”, agregó.

Charles Muñoz Flores

28/08/2025 9:31

Si el queso está por las nubes, ¿a cuánto está la leche en Santa Cruz? FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

El precio de la leche en Santa Cruz continúa en alza y su escasez ya preocupa a comerciantes y consumidores. Un equipo del programa El Mañanero de la Red Uno constató en el mercado antiguo Abasto que desde hace casi un mes la llegada de leche es limitada, lo que ha elevado el precio del litro a 8 bolivianos, mientras que al por mayor se ofrece en 7,50 Bs.

“Ya va a ser casi un mes que está escasa la leche. Poca leche llega y lo que hay lo vendemos a 8 bolivianos el litro”, relató una comerciante del centro de abasto.

La subida, según las vendedoras, no es reciente. “Ya va a ser medio año que subió a 8 bolivianos. El problema es que no hay control. La Alcaldía no regula ni los precios, así nomás estamos”, agregó.

El impacto también se siente en los derivados. El queso, que costaba entre 42 y 44 bolivianos, ahora se comercializa hasta en 46 bolivianos, encarecimiento que responde a la falta de leche.

“De 10 litros de leche sale apenas un kilo de queso. Si el litro lo compran a 5 bolivianos, el kilo de queso nos sale a 50. Es pérdida para el que lo produce”, explicó la comerciante.

Por ahora, en el mercado Abasto la realidad es clara: falta leche y la poca que hay se mantiene en precios altos, afectando la canasta familiar y generando incertidumbre entre los compradores.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD