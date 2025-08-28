Si el queso está por las nubes, ¿a cuánto está la leche en Santa Cruz?

El precio de la leche en Santa Cruz continúa en alza y su escasez ya preocupa a comerciantes y consumidores. Un equipo del programa El Mañanero de la Red Uno constató en el mercado antiguo Abasto que desde hace casi un mes la llegada de leche es limitada, lo que ha elevado el precio del litro a 8 bolivianos, mientras que al por mayor se ofrece en 7,50 Bs.

“Ya va a ser casi un mes que está escasa la leche. Poca leche llega y lo que hay lo vendemos a 8 bolivianos el litro”, relató una comerciante del centro de abasto.

La subida, según las vendedoras, no es reciente. “Ya va a ser medio año que subió a 8 bolivianos. El problema es que no hay control. La Alcaldía no regula ni los precios, así nomás estamos”, agregó.

El impacto también se siente en los derivados. El queso, que costaba entre 42 y 44 bolivianos, ahora se comercializa hasta en 46 bolivianos, encarecimiento que responde a la falta de leche.

“De 10 litros de leche sale apenas un kilo de queso. Si el litro lo compran a 5 bolivianos, el kilo de queso nos sale a 50. Es pérdida para el que lo produce”, explicó la comerciante.

Por ahora, en el mercado Abasto la realidad es clara: falta leche y la poca que hay se mantiene en precios altos, afectando la canasta familiar y generando incertidumbre entre los compradores.

