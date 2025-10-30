Fedeple advierte cierre de más de 100 lecherías en Santa Cruz y caída del 30% en la producción

El presidente de la Federación de Productores de Leche (Fedeple), Juan Manuel Rojas, alertó que la incertidumbre económica, el alza de costos de los insumos veterinarios y la falta de reglas claras han provocado el cierre de 117 estancias lecheras en Santa Cruz, lo que derivó en una caída superior al 30% en la producción departamental.

Explicó que el incremento de los costos de producción, impulsado por la cotización del dólar paralelo, el encarecimiento de los granos y la dependencia de insumos importados, ha afectado gravemente la sostenibilidad del rubro.

“El 98% de los productos veterinarios son importados, y los costos han sobrepasado el precio de venta. Necesitamos reglas claras para producir leche y garantizar la seguridad alimentaria del país”, sostuvo Rojas.

El dirigente precisó que actualmente se producen menos de 100.000 litros diarios de leche en el departamento, luego del cierre de 117 propiedades lecheras, y advirtió que, si no se toman medidas urgentes, la situación podría agravarse.

“En mayo cuando negociamos con el Gobierno, nos sacaron que producir un litro de leche costaba 5,90 bolivianos y nos prometieron dotar soya y maíz a través de Emapa, eso no sucedió. Hoy producir un litro de leche cuesta 7 bolivianos, por eso en un ampliado hemos pedido que se fije un precio de 7 bolivianos más bonificaciones, para evitar que sigan cerrando las lecherías”, señaló.

Rojas pidió al Ejecutivo eliminar las bandas, cupos y regulaciones que, aseguró, limitan la producción, y remarcó que el país aún está “a tiempo de salvar su seguridad alimentaria” si se aplican medidas que den certidumbre al sector.

