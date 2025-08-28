¿Se cancelará el bono de vacunación hasta el viernes? Esto responde la Gobernación cruceña

La ciudadanía de Santa Cruz atraviesa un clima de expectativa en torno al pago del bono de vacunación, luego de que los trabajadores en salud advirtieran que podrían retomar el paro el próximo lunes, si no se cumple con el desembolso total. Sin embargo, la Gobernación aseguró que los pagos ya están en curso y que se concluirán en el plazo establecido.

Marcelo Kramer, secretario de Salud y Desarrollo Humano, afirmó que el proceso de cancelación se encuentra avanzado. “Nosotros ya hemos empezado a cancelar los pagos del bono del TGN. Es muy probable que en los siguientes días también concluyamos con los pagos del GAD, que para eso nos han dado 15 días más. Creo que vamos a terminar mucho antes de los quince días”, indicó en contacto con El Mañanero.

Consultado sobre el estado actual de la distribución, Kramer precisó que los recursos ya fueron depositados en las entidades financieras.

“De hecho está (el dinero) en el banco y el banco empieza a hacer la distribución para las cuentas. Calculo yo que un 60% debe haber empezado a pagarse”, explicó.

El funcionario también responsabilizó al Gobierno central por las dificultades financieras que enfrenta el departamento. “La verdad es que esa asfixia a la que nos ha sometido el Gobierno central, sobre todo a Santa Cruz, nos lleva a tener este tipo de inconvenientes tan marcados. Se nos delegan funciones, pero se nos quitan recursos. Así es muy, muy difícil cumplir. Pese a todo, la Gobernación ha hecho todo lo posible administrativamente para poder cumplir y lo vamos a seguir haciendo”, agregó.

Cabe recordar que el pasado 26 de agosto, Robert Hurtado, dirigente de los trabajadores en salud, anunció la suspensión temporal del paro hasta este viernes, con la advertencia de retomarlo el lunes si no existían avances en el pago.

“Suspenderemos este paro hasta el viernes para retomar de acuerdo a resultados a partir de la próxima semana”, manifestó en aquella oportunidad.

Por ahora, la Gobernación asegura que no habrá inconvenientes y que el pago del bono de vacunación concluirá en los próximos días, antes de que venza el plazo otorgado.

