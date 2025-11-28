De compras este 'finde': Bajan los precios de las verduras en el Mercado Abasto

En el Mercado Antiguo Abasto de Santa Cruz, los precios de las verduras han mostrado un descenso significativo, favoreciendo a los consumidores que buscan realizar sus compras de la canasta familiar de cara al fin de semana.

A continuación te dejamos la lista de precios:

Tomate: El kilo ha bajado de 15 a 8 bolivianos

Cebolla: Actualmente, 3 libras cuestan 8 bolivianos, comparado con los 10 anteriores.

Zanahoria: 3 libras a 8 bolivianos y el kilo a 6 bolivianos

Pimentón: La docena se vende entre 8 y 10 bolivianos, antes se encontraba entre 15 y 20.

Arveja: 3 libras a 15 bolivianos; los precios se mantienen altos debido a la poca disponibilidad.

Vainita: 3 libras a 15 bolivianos.

Papa: La arroba se vende entre 50 y 60 bolivianos.

Ají (locoto): 3 libras a 10 bolivianos.

Lechuga: Se encuentra a 3 bolivianos

Apio: Cada unidad a 2 bolivianos

Los comerciantes explican que la baja de precios se debe a un mayor abastecimiento proveniente de los campos, lo que permite a los compradores adquirir mayores cantidades a menor costo.

El descenso de precios ha hecho que el mercado sea más accesible para las familias que buscan productos frescos y económicos, mientras se normaliza la oferta de verduras en la ciudad.

