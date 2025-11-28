TEMAS DE HOY:
Comunidad

De compras este 'finde': Bajan los precios de las verduras en el Mercado Abasto

En el Mercado Antiguo Abasto, los precios de las verduras han registrado una bajada significativa, favoreciendo a los consumidores.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

28/11/2025 9:13

Santa Cruz, Bolivia

En el Mercado Antiguo Abasto de Santa Cruz, los precios de las verduras han mostrado un descenso significativo, favoreciendo a los consumidores que buscan realizar sus compras de la canasta familiar de cara al fin de semana. 

A continuación te dejamos la lista de precios: 

  • Tomate: El kilo ha bajado de 15 a 8 bolivianos

  • Cebolla: Actualmente, 3 libras cuestan 8 bolivianos, comparado con los 10 anteriores.

  • Zanahoria: 3 libras a 8 bolivianos y el kilo a 6 bolivianos

  • Pimentón: La docena se vende entre 8 y 10 bolivianos, antes se encontraba entre 15 y 20.

  • Arveja: 3 libras a 15 bolivianos; los precios se mantienen altos debido a la poca disponibilidad.

  • Vainita: 3 libras a 15 bolivianos.

  • Papa: La arroba se vende entre 50 y 60 bolivianos.

  • Ají (locoto): 3 libras a 10 bolivianos.

  • Lechuga: Se encuentra a 3 bolivianos

  • Apio: Cada unidad a 2 bolivianos

Los comerciantes explican que la baja de precios se debe a un mayor abastecimiento proveniente de los campos, lo que permite a los compradores adquirir mayores cantidades a menor costo. 

El descenso de precios ha hecho que el mercado sea más accesible para las familias que buscan productos frescos y económicos, mientras se normaliza la oferta de verduras en la ciudad.

 

