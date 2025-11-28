De compras este 'finde': Bajan los precios de las verduras en el Mercado Abasto

En el Mercado Antiguo Abasto, los precios de las verduras han registrado una bajada significativa, favoreciendo a los consumidores.
28/11/2025 9:13
Escuchar esta nota
En el Mercado Antiguo Abasto de Santa Cruz, los precios de las verduras han mostrado un descenso significativo, favoreciendo a los consumidores que buscan realizar sus compras de la canasta familiar de cara al fin de semana.
A continuación te dejamos la lista de precios:
Tomate: El kilo ha bajado de 15 a 8 bolivianos
Cebolla: Actualmente, 3 libras cuestan 8 bolivianos, comparado con los 10 anteriores.
Zanahoria: 3 libras a 8 bolivianos y el kilo a 6 bolivianos
Pimentón: La docena se vende entre 8 y 10 bolivianos, antes se encontraba entre 15 y 20.
Arveja: 3 libras a 15 bolivianos; los precios se mantienen altos debido a la poca disponibilidad.
Vainita: 3 libras a 15 bolivianos.
Papa: La arroba se vende entre 50 y 60 bolivianos.
Ají (locoto): 3 libras a 10 bolivianos.
Lechuga: Se encuentra a 3 bolivianos
Apio: Cada unidad a 2 bolivianos
Los comerciantes explican que la baja de precios se debe a un mayor abastecimiento proveniente de los campos, lo que permite a los compradores adquirir mayores cantidades a menor costo.
El descenso de precios ha hecho que el mercado sea más accesible para las familias que buscan productos frescos y económicos, mientras se normaliza la oferta de verduras en la ciudad.
Mira la programación en Red Uno Play
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00
06:00
09:25
09:30
12:00
12:25
14:00