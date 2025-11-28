VIDEO: Camioneta se pasó el semáforo en rojo, atropelló a una motociclista y huyó

Una joven repartidora quedó gravemente herida la tarde de este jueves luego de que una camioneta que se pasó el semáforo rojo la embistiera violentamente en la intersección de las calles Antezana y Oruro, en la zona norte de Cochabamba. El accidente ocurrió cerca de las 13:30 y el conductor, lejos de detenerse para auxiliarla, escapó del lugar.

Según testigos, tras el impacto el chofer huyó a toda velocidad y minutos después fue visto en la plaza Barba de Padilla. Sin embargo, al ser increpado por transeúntes volvió a escapar. La persecución continuó hasta que una mujer que presenció el hecho logró identificarlo nuevamente en la intersección de las calles Reza y Baptista, mientras registraba todo con su celular.

En el video, la testigo exige que el responsable no quede impune y pide revisar las cámaras de seguridad de la zona: “Usted le ha chocado a una repartidora, lo voy a hacer público. Le ha chocado a una joven y se ha escapado. Por favor, busquen las cámaras, ahí está el choque. ¡No puedes escapar, has pisado a una motociclista!”, expresó de manera firme.

Vecinos del sector confirmaron que el vehículo ignoró la luz roja del semáforo. “Estamos suponiendo que el auto se pasó el semáforo rojo, por eso ocurrió este hecho”, indicó un vecino.

Otro poblador lamentó que este cruce se haya convertido en punto frecuente de accidentes: “Es casi a diario que se tienen estos accidentes en la Antezana y Oruro; hay señalización, pero lo que no hay es obediencia de los conductores”.

La joven motociclista fue auxiliada por transeúntes mientras se espera el informe oficial de la Policía. Los vecinos exigen sanciones para el conductor y mayor control vehicular en una intersección donde, aseguran, el peligro es constante.

