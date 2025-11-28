Terribles vientos y lluvias causan destrozos en Bermejo; alcalde anuncia posible declaratoria de desastre

El alcalde del municipio de Bermejo en Tarija, Irineo Flores, brindó este jueves un informe detallado en Red Uno, respecto a los fuertes vientos y lluvias torrenciales suscitados el pasado miércoles, que causaron zozobra entre los habitantes de ese municipio.

El burgomaestre explicó que la tormenta superó niveles inusuales de fuerza, provocando importantes daños materiales en distintos barrios.

“El día de ayer en el transcurso de la tarde hemos soportado fuertes vientos y lluvia, donde hemos sufrido varios destrozos, especialmente en la parte de precipitación fluvial, de más de 10 milímetros y vientos de más de 120 kilómetros por hora, razón por la cual se ha registrado todo este desastre”, manifestó Flores.

Tras el temporal, el municipio activó un operativo de emergencia para asistir a la población afectada.

“Seguimos trabajando toda la mañana y la tarde, recogiendo todos los árboles que se han caído, son más de un centenar de plantas que han causado destrozos y la interrupción de energía eléctrica”, afirmó Flores.

El alcalde informó que varios techos de viviendas quedaron totalmente destruidos, entre ellos los de unidades educativas y dos centros de salud, lo que agrava la situación en zonas vulnerables.

En una reunión sostenida tras la evaluación técnica de daños, las autoridades municipales adelantaron que prevén declarar emergencia y zona de desastre, debido a las cuantiosas pérdidas materiales registradas.

