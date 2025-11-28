Juandy conquista por ternura, pero su equipo no da el golpe con Kung Fu Panda

El último equipo de la semana temática de películas animadas llegó con toda la energía al escenario: Juandy, acompañado por la academia Legacy, presentó una versión llena de humor y nostalgia inspirada en Kung Fu Panda y el tema Kung Fu Fighting.

La caracterización del protagonista fue uno de los puntos más aplaudidos: Juandy logró un parecido notable con Po y despertó sonrisas desde el primer segundo. Sin embargo, la coreografía no terminó de convencer y recibió varias observaciones del jurado.

La primera en pronunciarse fue Gabriela Zegarra, quien destacó el trabajo previo del equipo, pero señaló falta de expresiones en la presentación:

“La academia estuvo muy interesante, se notó el esfuerzo en las clases, pero no todos tenían la misma fuerza. Me gustó el equipo. Primera vez, Juandy, que me faltaron expresiones. Eso sí: la presentación me hizo morir de risa, sonreí de principio a fin”.

Para Elka Meyer, la propuesta fue divertida, pero la técnica presentó inestabilidad:

“Me gustó mucho la propuesta, fue muy entretenida. Solo hubo algunos detalles en los pasos, deben tener cuidado con la estabilidad”.

A su turno, Rodrigo Massa coincidió en que el trabajo fue sólido, pero incompleto:

“Aprobaron, pero no con mención honorífica. Faltaron expresiones y algunos detalles para redondear el show”.

El más exigente fue Tito Larenti, quien observó problemas en el lip sync y la respiración:

“Hoy la respiración te jugó una mala pasada. No me convenciste con el lip sync. Te ves muy tierno, pero no alcanzó. Equipo, tengan más cuidado”.

Antes de despedirse, Juandy pidió el apoyo del público y prometió trabajar para igualar la expresividad del querido oso Po en futuras presentaciones.

A continuación, puedes revivir este momento del programa:

