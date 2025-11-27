¡Última noche animada! Los equipos más esperados de ‘La Gran Batalla’ se lucen esta noche

Los equipos más esperados de la semana se presentan en la última noche de la temática de películas animadas en ‘La Gran Batalla’. Magia, emoción y coreografías impactantes prometen conquistar al público y a los jueces.
27/11/2025 19:52
Llegó la última noche de la semana dedicada a películas animadas en ‘La Gran Batalla’, y la emoción está al máximo. Tres equipos subirán al escenario para mostrar sus mejores galas y sorprender al público con sus personajes favoritos del cine infantil.
Los equipos que se presentan esta noche son los más esperados de la semana:
Cisco y Academia Urban Vibes
Iribel y Academia Fusion Dance
Juandy y Academia Legacy
Además de brillar con sus coreografías, los equipos competirán por lograr un “knockout”, el premio de la noche que cambia si algún participante logra impresionarlo. Hasta ahora, solo dos equipos han conseguido el “knockout”: Diego Paredes con Vibra Dance y Ezequiel Serres con Bamboleo.
No te puedes perder esta noche llena de magia, ritmo y diversión, donde cada movimiento puede marcar la diferencia y conquistar a los jueces. ¡La última batalla de la semana promete ser épica!
