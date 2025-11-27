¡Indignante! Captan a sujeto en moto realizando toques impúdicos a una joven en Santa Cruz

Un nuevo caso de acoso sexual generó una ola de indignación entre los vecinos del barrio Guapurú 2, en la zona del Plan 3.000 de Santa Cruz. Cámaras de vigilancia captaron el momento exacto en que un sujeto a bordo de una motocicleta realizó toques impúdicos a una joven, presuntamente menor de edad, que caminaba por la acera en compañía de una niña pequeña.

El suceso se registró este jueves 27 de noviembre, a las 12:23 del mediodía, hora en que la joven circulaba tranquilamente por la vía pública.

En las imágenes difundidas se observa al agresor, que conducía una motocicleta, acercarse a la joven que caminaba de la mano de una niña. El sujeto simuló estar perdido y le mostró su teléfono celular, supuestamente para pedir una dirección.

Cuando la joven se acercó para responderle, el atacante aprovechó la proximidad para tocarla en la zona genital, todo esto a plena luz del día y frente a la pequeña que la acompañaba.

La víctima reaccionó de inmediato, logrando atajar la mano del agresor y retrocediendo, protegiendo a la niña. Tras cometer el acto, el sujeto huyó tranquilamente a bordo de su motocicleta.

Los vecinos del sector manifestaron su profunda preocupación e indignación por la desfachatez y la impunidad con la que actuó el agresor, y exigen a las autoridades policiales que se identifique y capture al responsable utilizando las imágenes de las cámaras de seguridad.

