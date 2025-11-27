[Imágenes sensibles] Motociclista herido tras choque con una camioneta que se dio a la fuga

Un aparatoso accidente de tránsito se registró este jueves en la intersección de las calles Antezana y Oruro, en la zona norte del centro de Cochabamba, dejando a una motociclista herido tras impactar violentamente contra una camioneta roja.

Según las imágenes captadas en el lugar, el conductor de la camioneta no habría respetado la señalización -situación que se investiga- lo que provocó el choque. Tras el impacto, el responsable se dio a la fuga, dejando al motociclista tendido en plena calle sin recibir ningún tipo de ayuda.

Minutos después, una transeúnte que presenció el hecho logró identificar al conductor de la camioneta en la intersección de la calle Reza y Baptista, mientras grababa la escena con su celular. En su video, la mujer exhorta a buscar pruebas en las cámaras de seguridad y a no permitir que el responsable evada su responsabilidad.

“Un rato, espéreme, voy a filmarte. Usted le ha chocado. Le ha chocado a un joven, se ha escapado. Por favor, busquen las cámaras, ahí está el choque. No puedes escapar, te has pisado una moto”, expresó la transeúnte.

Las autoridades de tránsito aún no han informado sobre la detención del conductor, mientras se investigan las circunstancias exactas del accidente y se buscan testigos que puedan aportar más información. Al momento se desconoce el estado de salud del motociclista.

Imágenes sensibles:

