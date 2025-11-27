TEMAS DE HOY:
Economía

Viceministro de Energías Alternativas asume el cargo con el desafío de diversificar la matriz energética

El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, posesionó este jueves a Luis Eduardo Osorio como viceministro de Energías Alternativas.

Miguel Ángel Roca Villamontes

27/11/2025 15:01

El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, posesionó este jueves a Luis Eduardo Osorio como viceministro de Energías Alternativas, cargo desde el que deberá impulsar la transición hacia un modelo energético más limpio y sostenible para el país.

Durante el acto, Osorio afirmó que su gestión estará centrada en generar oportunidades que permitan diversificar la matriz energética y reducir la dependencia de combustibles líquidos importados.

“Hoy más que nunca Bolivia necesita de nuestro aporte y compromiso para buscar soluciones energéticas de implementación rápida y eficaces que nos posibiliten avanzar, que generen empleos y que nos ayuden a mantener nuestra independencia energética”, expresó.

El nuevo viceministro destacó que el desafío principal será acelerar proyectos de energías renovables que contribuyan a fortalecer el sistema energético nacional y a mejorar la seguridad energética del país.

