Bolivia vivirá este domingo un apagón analógico por dos horas

Bolivia dará este domingo un paso clave hacia el apagón analógico con un simulacro que se realizará en las ciudades del eje central (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), informó el director de la Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte (ATT), Carlos Agreda.

La prueba se llevará a cabo entre las 10:00 y las 12:00, lapso en el que los usuarios que aún utilizan televisores analógicos verán interrumpida la programación habitual.

“Con este simulacro nos permitirá monitorear como está recibiendo la población la información en relación al apagón analógico, además, necesitamos cuantificar cuantos televisores analógicos todavía existen en el país”, señaló Agrega.

Datos de la ATT revelan que, en las ciudades del eje, operan actualmente 33 canales en señal analógica, 31 en digital y 25 que transmiten de manera simultánea.

Agrega explicó que el proceso de transición hacia el sistema digital está previsto entre 2026 y 2030 y se ejecutará en tres fases: comenzará en los departamentos del eje central y concluirá en las zonas rurales.

La primera fase se llevará a cabo en mayo de 2026 y abarcará el eje troncal, que incluye La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. La segunda fase está programada para mayo de 2028 y se realizará en Cobija, Montero, Oruro, Potosí, Sucre, Tarija, Trinidad, Valle Alto y localidades con más de 40 mil habitantes. La tercera fase se ejecutará en mayo de 2030 y abarcará el resto del país.

Respecto a los posibles perjuicios, la ATT garantizó que la televisión abierta y gratuita continuará disponible en todo el país. Para quienes no puedan adquirir un televisor digital, se evalúa la implementación de alternativas accesibles.

“No es necesario comprar un televisor nuevo; aunque es lo ideal, existen decodificadores de bajo costo que permiten convertir los equipos analógicos. Este simulacro nos servirá para avanzar en la homologación de estos dispositivos y garantizar que nadie quede desconectado”, afirmó Agreda.

¿Qué es el apagón digital?

El apagón analógico es la transición de la señal de televisión abierta de formato analógico a formato digital (TDT). Esto significa que la señal analógica tradicional dejará de transmitirse, obligando a los televisores a sintonizar la señal digital para poder ver la televisión. Los televisores más antiguos necesitarán un decodificador externo para recibir la señal digital.

