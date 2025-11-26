TEMAS DE HOY:
Inseguridad en Cochabamba estafador Hombre linchado

24ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Economía publica por primera vez el gasto diario: el martes pagó Bs 1.496 millones

El pago a la importación de combustibles concentran el mayor gasto diario del Estado

Miguel Ángel Roca Villamontes

26/11/2025 10:44

Escuchar esta nota

El Gobierno comenzó este martes a publicar el gasto público diario, detallando los montos destinados a las principales áreas del presupuesto estatal.

Desde ahora, el Ministerio de Economía va a publicar el gasto público diario total y desagregado en diferentes ítems. Hoy gastamos en combustibles más del doble de lo que invertimos en salud”, señaló el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, mediante una publicación en X.

Según la información del Ministerio de Economía, en su pagina web https://www.economiayfinanzas.gob.bo/ el 25 de noviembre el Estado ejecutó un total de Bs 1.496 millones.

  • Bs 309,7 millones fueron destinados a la compra de combustibles
  • Bs100 millones destinados al pago de la Renta Dignidad
  • Bs 142,6 millones destinados al sector salud
  • Bs 943,7 millones a otras obligaciones, entre ellas Bs 553 millones por aportes laborales y patronales.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD