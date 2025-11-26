Economía publica por primera vez el gasto diario: el martes pagó Bs 1.496 millones

El Gobierno comenzó este martes a publicar el gasto público diario, detallando los montos destinados a las principales áreas del presupuesto estatal.

“Desde ahora, el Ministerio de Economía va a publicar el gasto público diario total y desagregado en diferentes ítems. Hoy gastamos en combustibles más del doble de lo que invertimos en salud”, señaló el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, mediante una publicación en X.

Según la información del Ministerio de Economía, en su pagina web https://www.economiayfinanzas.gob.bo/ el 25 de noviembre el Estado ejecutó un total de Bs 1.496 millones.

Bs 309,7 millones fueron destinados a la compra de combustibles

Bs100 millones destinados al pago de la Renta Dignidad

Bs 142,6 millones destinados al sector salud

Bs 943,7 millones a otras obligaciones, entre ellas Bs 553 millones por aportes laborales y patronales.

Mira la programación en Red Uno Play