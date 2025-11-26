Economía publica por primera vez el gasto diario: el martes pagó Bs 1.496 millones

El pago a la importación de combustibles concentran el mayor gasto diario del Estado
26/11/2025 10:44
Escuchar esta nota
El Gobierno comenzó este martes a publicar el gasto público diario, detallando los montos destinados a las principales áreas del presupuesto estatal.
“Desde ahora, el Ministerio de Economía va a publicar el gasto público diario total y desagregado en diferentes ítems. Hoy gastamos en combustibles más del doble de lo que invertimos en salud”, señaló el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, mediante una publicación en X.
Según la información del Ministerio de Economía, en su pagina web https://www.economiayfinanzas.gob.bo/ el 25 de noviembre el Estado ejecutó un total de Bs 1.496 millones.
