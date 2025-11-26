Delegado de Blooming fracturado: ¿quién es y cuál es su estado de salud?

El encargado de logística de la academia cruceña fue golpeado brutalmente durante la pelea campal tras el partido entre Blooming y Real Oruro en la semifinal de vuelta de la Copa Bolivia, recibiendo una fractura múltiple en el pómulo derecho. El funcionario, Cristian Enrique Méndez Rivero, será trasladado a La Paz para su intervención quirúrgica.

Según el informe médico, Méndez presentó asimetría facial en la hemicara derecha, dolor intenso, sangrado nasal y edema con equimosis periocular. El examen físico indicó que se encontraba neurológicamente íntegro con puntuación Glasgow 15/15, aunque mostraba movilidad anormal y dolor en el hueso malar derecho, además de un escalón en el reborde orbitario inferior derecho. Su agudeza visual se mantuvo conservada y la oclusión dental adecuada, aunque con molestias por el dolor.

La tomografía de macizo facial reveló múltiples fracturas: frontal-malar derecho, reborde orbitario derecho, maxilomalar derecho y arco cigomático derecho, con desplazamiento medial y leve impactación del hueso malar.

El diagnóstico fue trauma facial de alta energía, fractura malar tipo 3 con desplazamiento medial, que requiere intervención quirúrgica inmediata. El procedimiento indicado es reducción y osteosíntesis del hueso malar derecho con miniplacas y tornillos, según informó el Dr. Marco A. G. Hurtado Avilés, cirujano de cabeza y cuello.

Foto: Redes sociales.

Se espera que Cristian Méndez sea trasladado a La Paz para recibir la cirugía reconstructiva y continuar su recuperación bajo supervisión médica especializada.

