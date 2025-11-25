Gobierno gestiona un paquete de financiamiento superior a $us 9.000 millones para fortalecer reservas y estabilizar la economía

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó este martes que el Gobierno trabaja con diversos organismos internacionales para consolidar un paquete de financiamiento externo que superará los 9.000 millones de dólares aproximadamente, estos recursos serían destinados a estabilizar la macroeconomía, fortalecer las reservas internacionales y respaldar la política fiscal del país.

“Estamos trabajando con otros organismos internacionales para lograr un paquete de financiamiento que fácilmente va a superar los 9 mil millones de dólares, calculo yo (…) Cerca del 35% van a llegar muy pronto, en los próximos 90 días”, explicó la autoridad en conferencia de prensa.

Espinoza señaló que la estrategia de financiamiento forma parte de un plan amplio para reconstruir las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Banco Central de Bolivia (BCB).

“Estamos reconstruyendo las reservas del Banco Central. Esto, junto con la reducción del gasto fiscal, le va a permitir al Banco Central volver a acumular divisas”, afirmó.

Señaló que los ajustes estructurales que se anunciarán en los próximos meses se sumarán al paquete de financiamiento para consolidar una tendencia más clara de estabilidad.

“A esto hay que sumarle los gastos estructurales que estamos pensando implementar en los próximos meses; por lo tanto, la estabilidad cambiaria va a ser más evidente”, aseguró Espinoza.

