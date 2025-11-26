La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determinó prohibir que los exmagistrados 'autoprorrogados' accedan a los despachos que ocuparon durante su mandato y ordenó la notaría de toda la documentación existente en dichas oficinas.

Edson Dávalos, decano del TCP, explicó que la medida responde a que el mandato de los exmagistrados “otorgado por el pueblo boliviano ya ha concluido”, y destacó que estas decisiones son de cumplimiento inmediato, conforme a la Constitución y al Código Procesal Constitucional.

“La documentación institucional, tanto física como virtual, debe ser resguardada, y por ese motivo se instruyó que no puedan sacar ningún documento”, indicó Dávalos, señalando que el personal de seguridad y recursos humanos ya ha sido informado sobre esta prohibición.

El decano añadió que esta acción también busca consolidar la “verdad material” y evitar problemas durante el cambio de administración del tribunal. Asimismo, informó que la Sala Plena eligió a una nueva presidenta del TCP.

“Lamentablemente, la gente tal vez no ha entendido que cuando las personas nuevas van a una casa para poner orden y mejorarla, no pueden encontrarse con otros habitantes que impidan ese cambio”, afirmó.

