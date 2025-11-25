Ejército anuncia desplazamientos militares por preparativos del CCXV aniversario de la Batalla de Aroma

El Comando General del Ejército informó, mediante un comunicado oficial, que en el marco de las actividades conmemorativas por el CCXV aniversario de la Gran Batalla de Aroma y la creación del Ejército de Bolivia, se realizarán desplazamientos de personal militar, equipos y vehículos blindados en la ciudad de La Paz.

Los preparativos se desarrollarán rumbo al acto central previsto para el 28 de noviembre en instalaciones del Colegio Militar del Ejército “Cnl. Gualberto Villarroel López”.

La institución castrense aclaró que estos movimientos forman parte de los ensayos y ejercicios logísticos que se llevan a cabo de manera planificada, por lo cual pidió a la población no alarmarse ni caer en interpretaciones equivocadas sobre el desplazamiento de unidades militares.

El Ejército exhortó también a evitar cualquier tipo de especulación, subrayando que todas las actividades se desarrollan dentro de su programación institucional regular.

Finalmente, la entidad reafirmó su compromiso con el servicio, la disciplina y la lealtad hacia el pueblo boliviano, y destacó su misión histórica de defender la soberanía, la unidad de la patria y el legado de los héroes nacionales.

Mire el comunicado del Ejército:

