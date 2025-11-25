El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que en audiencia de juicio oral, la Fiscalía fundamentó con pruebas que José L.R.R., de 45 años de edad, es autor del delito de Asesinato, que cometió en contra del dueño de casa donde vivía su pareja sentimental, Esteban T.C., de 60 años, a quien apuñaló 11 veces, ante ello, el Tribunal 5º de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia Hacía la Mujer de La Paz, determinó sentencia condenatoria de 30 años de presidio, sin derecho a indulto, que debe cumplir en el centro penitenciario de Chonchocoro.

“Durante la audiencia se presentaron las pruebas obtenidas en la investigación y que se encuentran el Ecosistema ROMA, como el acta de acción directa, muestrario fotográfico del registro del lugar, el acta del levantamiento del cadáver y el acta de autopsia médico legal, realizado por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que determinó como causa de muerte shock hipovolémico por arma punzocortante, entre otras que fueron valoradas por el Tribunal, que dictó la máxima pena para el acusado”, explicó la autoridad departamental.

Por su parte, el Fiscal de Delitos Contra la Vida de La Paz, Fabio Maldonado, informó que el hecho sucedió el 9 de diciembre de 2024, cerca de las 17:00 horas, en un domicilio de la zona de Villa San Antonio de la ciudad de La Paz, cuando la víctima ingresó a su domicilio junto con un albañil para hacer refacciones, los perros de la inquilina ladraron, momento que surgió una discusión entre el dueño de casa y los inquilinos.

Durante la discusión, José que había ido de visita donde su pareja sentimental, sacó un cuchillo y apuñaló 11 veces al hombre de 60 años e hirió al albañil que estaba a su lado, quien salió corriendo a pedir ayuda, llegaron los familiares y denunciaron el hecho a la Policía.

