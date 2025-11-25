Este lunes por la noche la Alcaldía de La Paz, presentó el Atlas Integral del Riesgo. La plataforma recopila 106 mapas elaborados durante tres años y permite visualizar, desde cualquier dispositivo, el nivel de riesgo en distintos barrios y zonas del municipio.

El alcalde Iván Arias destacó que el sistema centraliza datos que antes estaban dispersos.

“Cualquier persona puede entrar, ubicar su casa y saber de qué está rodeado. Este mapa permite ver si tienes alcantarillado, si tienes agua potable, cuántos ríos pasan por tu casa y cuál es la composición de tu suelo. Pasamos de un mapa que teníamos en 2011 a 106 mapas, que le permiten a usted ubicar exactamente dónde está viviendo”, manifestó Arias.

Por su parte, el secretario municipal de Resiliencia, Juan Pablo Palma, explicó que el atlas será actualizado de manera continua, debido a que los riesgos cambian por las lluvias, el crecimiento urbano y las actividades humanas.

Señaló que la plataforma “abre un espacio de información compartida” entre autoridades y ciudadanía. El especialista en desarrollo urbano Roberto Tejada añadió que la herramienta ayudará a orientar el crecimiento de la ciudad, identificar oportunidades económicas y apoyar a las familias en decisiones sobre vivienda y seguridad.

El nuevo mapa según las autoridades cubre tres veces más superficie que el anterior, abarcando tanto el área urbana consolidada como zonas rurales. Además, precisó que alrededor del 5 % del territorio paceño presenta muy alto riesgo.

La plataforma ya está disponible en línea y será socializada durante una semana con universidades, colegios, instituciones y la población en general.

