Washington declara al Cartel de los Soles como grupo terrorista y amplía la presión contra Maduro

La decisión del gobierno de Estados Unidos de incluir al Cartel de los Soles, señalado como una estructura criminal bajo el mando del dictador venezolano Nicolás Maduro, en la lista de organizaciones terroristas extranjeras (FTO), abre la puerta a nuevas medidas de presión política, económica e incluso militar en la región.

La resolución, que entra en vigor este lunes, coloca a esta red venezolana dentro de la misma categoría legal que grupos armados y carteles internacionales conocidos por su capacidad de generar violencia y desestabilización.

¿Qué implica esta designación?

La lista FTO, administrada por el Departamento de Estado, permite a Washington imponer sanciones más severas, congelar activos y procesar a cualquier persona o entidad que colabore directa o indirectamente con organizaciones listadas.

La inclusión del Cartel de los Soles refuerza el marco legal ya existente sobre varios funcionarios venezolanos investigados por narcotráfico y corrupción, y habilita acciones más agresivas.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que el grupo “es responsable de violencia terrorista en todo el hemisferio”, y reiteró que Estados Unidos considera a Maduro como líder de esta red criminal. El régimen venezolano niega estas acusaciones y asegura que no existen pruebas que lo vinculen con operaciones de narcotráfico.

¿Qué cambia?

A las investigaciones previas, sanciones sectoriales, bloqueos financieros y al embargo petrolero, ahora se suma una herramienta adicional: cualquier vínculo con el régimen o sus operadores puede ser perseguido bajo leyes antiterroristas.

Expertos consultados por agencias internacionales sostienen que esta designación “abre nuevas opciones” para la administración estadounidense, especialmente en materia militar.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, calificó la medida como un paso que ofrece “toda una gama de alternativas legales”. Aunque la normativa FTO no autoriza explícitamente ataques armados, sí puede servir como base para futuras operaciones quirúrgicas contra infraestructuras asociadas al cartel fuera de zonas urbanas.

La declaración llega en un momento de fuerte presencia militar estadounidense en el Caribe. El portaviones USS Gerald R. Ford, el más grande de la flota, lidera una operación con más de una decena de buques, aviones de combate y 12.000 efectivos para combatir organizaciones del narcotráfico.

Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han hundido al menos 21 embarcaciones sospechosas y se reportan más de 80 muertes relacionadas con estas acciones.

La estrategia busca asfixiar financieramente al régimen de Caracas, que ya enfrenta hiperinflación y dificultades para vender petróleo en el mercado internacional. Economistas citados por AFP creen que la designación FTO endurecerá el embargo y obligará a Venezuela a colocar su crudo con descuentos más profundos, agravando la crisis.

Consecuencias políticas

Maduro ha minimizado la decisión y asegura que no permitirá que “lo intimiden”. A pesar de la presión, continúa asistiendo a actos públicos rodeado de altos mandos militares que reafirman su apoyo.

Analistas como el profesor Alexis Alzuru consideran que, sin una fractura interna en el régimen, las posibilidades de un diálogo político entre Washington y Caracas siguen siendo remotas.

Estados Unidos —que recientemente duplicó la recompensa por la captura de Maduro a 50 millones de dólares— reconoce que la presión podría preceder a un nuevo intento de negociación, dependiendo del escenario regional.

En el corto plazo, la designación FTO habilita más vigilancia financiera, nuevas sanciones y la coordinación con aliados para reducir el margen de operación de Caracas.

Ser catalogado como organización terrorista no implica un ataque inminente, pero sí incrementa los riesgos legales, financieros y diplomáticos para cualquier actor que haga negocios con el régimen.

La medida permite a Washington bloquear propiedades, rastrear fondos y coordinar acciones internacionales para limitar el alcance del cartel y debilitar aún más la posición del chavismo en el tablero global.

