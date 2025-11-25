Fernando Yabeta, director de la Defensoría de la Niñez en Santa Cruz, confirmó que un estudiante fue expulsado de su unidad educativa en la zona norte tras agredir a un compañero que se negó a consumir sustancias controladas. El agresor, además, será citado a declarar ante la Fiscalía de Justicia Penal Juvenil.

“El menor víctima cayó de espaldas y golpeó su cabeza contra un lavamanos, por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital Japonés”, explicó Yabeta.

“El día domingo ya realizamos la valoración psicosocial del menor agredido y este lunes fuimos notificados sobre los requerimientos fiscales para entrevistar al agresor. También hemos tomado contacto con la madre del menor para que acuda a la Fiscalía y se pueda prestar la declaración informativa”, añadió.

Según el director, el colegio notificó la suspensión del menor agresor el mismo día del incidente. “Se han emitido medidas de protección para que el agresor no se acerque a la víctima por ningún medio”, indicó Yabeta.

Además, informó que se investigan amenazas recibidas por la familia de la víctima a través de Instagram y que la Defensoría ha puesto estos hechos en conocimiento de la Fiscalía.

Yabeta destacó que las investigaciones continúan para determinar si hay otros menores involucrados en el consumo de sustancias y para identificar posibles distribuidores adultos que podrían estar incitando a los jóvenes. “Nuestro objetivo es garantizar un regreso seguro y tranquilo de la víctima al colegio”, señaló.

