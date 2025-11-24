"Solo seguía órdenes": Policías implicados en narcotráfico son cautelados este lunes

La audiencia de medidas cautelares contra cuatro efectivos policiales, implicados en el hallazgo de 11 kilos de droga, se llevará a cabo este lunes a las 10:00 a.m. en el Palacio de Justicia.

La diligencia había sido postergada desde el pasado sábado por razones procesales, según informó la defensa de los implicados.

El abogado de uno de los oficiales detenidos, señaló que su defendido actuó siguiendo órdenes de su superior jerárquico y que desconocía que transportaba drogas.

“Mi defendido es totalmente inocente de todo lo que se plantea. Fue inducido por su capitán a trasladar los bolsos y no tenía conocimiento de su contenido”, declaró el abogado Bruno Sassarini.

El defensor explicó que Quispe colaboró desde el inicio con las investigaciones, proporcionando detalles precisos sobre las personas involucradas y las circunstancias del hecho.

“Ha dado direcciones, descripciones físicas y características de los individuos que participaron, pero la fiscalía no incluyó estos elementos en la imputación formal. Queremos que la imputación refleje la verdad de los hechos”, agregó.

Además, la defensa criticó que ciertos elementos de prueba presentados desde el inicio no hayan sido considerados en la imputación formal. “No hay hipótesis que no sean mostradas ni probadas. Queremos que la imputación refleje la verdad de los hechos”, afirmó el abogado.

