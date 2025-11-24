Cuarto intermedio evita paro de 72 horas en hospitales de Santa Cruz

Los trabajadores de salud señalaron que, de no obtener una respuesta favorable por parte de la Gobernación y la Alcaldía, ejecutarán el paro de 72 horas sin más postergaciones, la próxima semana.
24/11/2025 15:36
Escuchar esta nota
Trabajadores en salud de Santa Cruz decidieron otorgar un cuarto intermedio al paro de 72 horas anunciado para esta semana, luego de recibir documentación por parte de las autoridades y a la espera de que se atiendan sus principales demandas relacionadas al pago de salarios, incremento salarial y cancelación de retroactivos.
El ejecutivo de la Federación de Trabajadores de Salud de Santa Cruz, Roberth Hurtado, informó que la medida de presión estaba prevista para este martes, miércoles y jueves; sin embargo, tras la última evaluación interna se determinó postergar temporalmente la protesta.
“Íbamos a ingresar a un paro de 72 horas, de acuerdo a la documentación que nos han hecho llegar hemos dado un cuarto intermedio”, explicó Hurtado, quien además cuestionó duramente a las autoridades. “Queremos comunicar a la población, que es la que sufre, por culpa de estos incapaces que hay en la Gobernación y Alcaldía”, afirmó.
Demandas pendientes
Los trabajadores recuerdan que el retroactivo correspondiente debía cancelarse el 31 de julio, y que incluso dieron un plazo adicional de dos meses. Pese a ello, aseguran que no hubo avances significativos.
“El retroactivo debió pagarse el 31 de julio, dimos dos meses de plazo; el 16 de noviembre se cumplió y venimos ingresando en paro de 24 y 48 horas. Nos tocaba ahora el de 72 horas, pero estamos dando un cuarto intermedio demostrando a la población que no somos los trabajadores quienes perjudicamos, pese a nuestras necesidades”, sostuvo Hurtado.
Plazo final hasta el lunes
El sector definió que se volverá a reunir el próximo lunes 1 de diciembre, fecha en la que evaluarán si existe algún avance concreto. De no obtener una respuesta favorable de parte de la Gobernación y la Alcaldía, confirmaron que ejecutarán el paro de 72 horas sin más postergaciones.
Mira la programación en Red Uno Play
15:45
17:50
18:55
20:45
22:00
00:00
15:45
17:50
18:55
20:45
22:00
00:00