Gremiales marchan en las calles: denuncian cobros excesivos y falta de licencias de funcionamiento

Comerciantes de la Federación de Gremiales de Santa Cruz protagonizaron este lunes una marcha hasta la Quinta Municipal para exigir al Gobierno Municipal el cumplimiento de su pliego petitorio, denunciando cobros excesivos de patentes, la falta de entrega de licencias de funcionamiento a los mercados y la imposición de concesiones no consensuadas.

“Nosotros hemos mandado pliegos petitorios en varias oportunidades. No han sido atendidas. Estamos protestando porque, una, se están haciendo cobros excesivos en el tema de la patente. No se están entregando las licencias de funcionamiento a los mercados”, señaló Edgar Álvarez, secretario ejecutivo de la Federación de Gremiales.

Álvarez denunció además que la Alcaldía cruceña pretende imponer concesiones sin el consenso de las asociaciones que representan a los distintos mercados de la ciudad.

“Encima, nos quieren imponer concesiones que no han sido consensuadas con otras asociaciones que pertenecen al mismo mercado”, agregó.

Los gremiales indicaron que están cansados de no ser tomados en cuenta y exigieron que se resuelvan los problemas de los mercados. Además, recordaron que 22 asociaciones ya salieron a las calles y no descartan llevar adelante movilizaciones escalonadas si sus demandas no son atendidas.

“Exigimos que se atienda nuestro pliego petitorio, que no se suba aporte y que se respeten los derechos de las asociaciones”, señaló Álvarez, advirtiendo que la movilización continuará hasta que las autoridades municipales den respuesta a sus pedidos.

