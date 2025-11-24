Niños de Fundación Mi Casa preparan su esperado villancico de Navidad

Este diciembre, la Fundación Mi Casa celebra 20 años de trabajo continuo, ofreciendo un hogar y formación a niños de la comunidad. La institución, dirigida por su fundador Rubén Quiroz, brinda educación en música, panadería y artesanías, capacitando a los niños en habilidades técnicas que pueden utilizar en su futuro.

“Estamos aquí desde hace 20 años, y cada día enseñamos a los niños música, panadería y artesanías para que puedan capacitarse en estas áreas. En este mes, antes de diciembre, comenzamos con nuestros tradicionales villancicos”, comenta Quiroz.

Actualmente, la fundación acoge a 60 niños, pero sus necesidades son muchas. “Necesitamos alimentos como arroz, azúcar, aceite y harina durante todo el año. Además, hay que cubrir útiles, mensualidades y almuerzos cuando empiezan las clases. Todos los días oro a Dios para que nos provea, y también contamos con corazones solidarios que nos ayudan, pero necesitamos más apoyo”, explica el fundador.

Rubén Quiroz recuerda su propia experiencia en un hogar de niños, donde aprendió el valor de ayudar al prójimo. “Alguien me recogió cuando era niño y me enseñaron el amor al prójimo. Hoy estoy ayudando a los niños que atiende la fundación Mi Casa. Me da alegría y agradezco a Dios poder servirles”, agrega.

La fundación invita a todas las personas que deseen colaborar a sumarse a esta causa y contribuir a mejorar la vida de estos niños, quienes además de educación reciben apoyo diario en su alimentación y formación integral.

En esta temporada navideña, los villancicos de los niños llenan de alegría la fundación, mientras sus organizadores recuerdan que, tras Navidad, también se preparan para el Carnaval.

Para donar o colaborar, la Fundación Mi Casa está abierta a recibir apoyo en alimentos, ropa y recursos para mantener sus programas educativos y actividades diarias.

Mira la programación en Red Uno Play