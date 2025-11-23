Municipio anuncia cierre temporal en acceso a la costanera para avanzar obras de la nueva avenida La Paz

El secretario municipal de Infraestructura Pública, Guilherme Tortato, informó que a partir de este lunes se realizará el cierre temporal de un tramo del acceso a la avenida Costanera, con el objetivo de dar continuidad a las obras de la nueva avenida La Paz, el proyecto vial que permitirá conectar de manera directa la zona de Obrajes con el centro de la ciudad.

Desde las 09:00 de este lunes quedará inhabilitado el acceso en sentido de subida desde la avenida Costanera hacia el puente de Derechos Humanos, tramo que desemboca en la avenida Mario Mercado.

Tortato explicó que los vehículos que necesiten dirigirse a la Mario Mercado tendrán dos rutas alternativas:

Avenida Sargentos, que estará habilitada desde este lunes.

Avenida Libertad, recientemente inaugurada el pasado viernes.

El cierre es necesario para continuar con la construcción del nuevo distribuidor vial que articulará las avenidas Ormachea, Cerro de Obrajes y Kantutani, infraestructura clave dentro del proyecto de la Avenida La Paz, que actualmente registra un 85% de avance.

“Este corte es indispensable para continuar con el distribuidor que permitirá la conexión directa entre Obrajes y el Centro de la ciudad”, recalcó el secretario municipal.

Mientras duren los trabajos, los vehículos que asciendan por la Costanera deberán tomar la ruta de los Sargentos o continuar hasta la avenida Europa, desde donde podrán reencaminarse hacia sus destinos.

