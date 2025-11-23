TEMAS DE HOY:
ABC confirma tránsito habilitado con precaución en varias rutas nacionales

En Santa Cruz, la Terminal Bimodal confirma salidas normales por la carretera nueva y demoras por la vía antigua a Cochabamba.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

23/11/2025 10:46

Foto: ABC
Bolivia

El más reciente Reporte de Transitabilidad emitido por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informa diversas restricciones, desvíos y trabajos en ruta en varios departamentos del país.

Paralelamente, desde la Terminal Bimodal de Santa Cruz se confirma que las salidas de buses se desarrollan con normalidad por la carretera nueva y con retrasos moderados por la carretera antigua debido a un derrumbe en Samaipata.

Situación nacional según la ABC (23 de noviembre)

Cochabamba

  • Puente Lágrimas (FIN) – Ingvarczama
    Transitable con desvíos.
    Personal técnico trabaja en el puente vehicular SACTA. Desvío habilitado por puente paralelo hasta nuevo aviso.

  • Llajwa (Acc. Cpto. SNC) – Bombeo
    Restricción vehicular especial.
    Trabajos de rehabilitación y reconstrucción en el sector Sillarcito.
    Circulación solo en horario nocturno: 17:30 p.m. a 07:00 a.m.

Santa Cruz

  • Santa Cruz (4to anillo) – Warnes
    Transitable con desvíos.
    Maquinaria trabajando en la construcción de la doble vía Santa Cruz–Warnes, lado este.

Tarija

  • Palos Blancos – Villa Montes
    Transitable con desvíos.
    Mantenimiento vial y desvío habilitado por Palos Blancos – Caraparí – Campo Pajoso – Villa Montes.

La Paz

  • Unduavi – Chulumani
    Restricción vehicular especial.
    No se permite circulación de ningún vehículo en los horarios: 08:00–12:00 y 13:30–18:00

  • Patamanta (Cr. Rt. a Pucarani) – Huarina
    Transitable con desvíos.
    Se habilitaron dos carriles mediante desvío.

Beni

  • Santo Domingo – Monte Grande
    Restricción vehicular especial.
    Tramo en evaluación por afectaciones en el sector Monte Grande – Santo Domingo.

En la Terminal Bimodal de Santa Cruz, el flujo de pasajeros se desarrolla con normalidad durante la noche de este sábado. Las salidas hacia Cochabamba, La Paz y Oruro por la carretera nueva se encuentran habilitadas, después de que un bloqueo temporal ingresara en cuarto intermedio.

Por la carretera antigua, el tránsito también está habilitado, pero con retrasos cercanos a una hora debido a un derrumbe registrado en el sector de Samaipata. Se está permitiendo el paso alternado de vehículos mientras continúan los trabajos de estabilización.

 

