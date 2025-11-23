El más reciente Reporte de Transitabilidad emitido por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informa diversas restricciones, desvíos y trabajos en ruta en varios departamentos del país.

Paralelamente, desde la Terminal Bimodal de Santa Cruz se confirma que las salidas de buses se desarrollan con normalidad por la carretera nueva y con retrasos moderados por la carretera antigua debido a un derrumbe en Samaipata.

Situación nacional según la ABC (23 de noviembre)

Cochabamba

Puente Lágrimas (FIN) – Ingvarczama

Transitable con desvíos.

Personal técnico trabaja en el puente vehicular SACTA. Desvío habilitado por puente paralelo hasta nuevo aviso.

Llajwa (Acc. Cpto. SNC) – Bombeo

Restricción vehicular especial.

Trabajos de rehabilitación y reconstrucción en el sector Sillarcito.

Circulación solo en horario nocturno: 17:30 p.m. a 07:00 a.m.

Santa Cruz

Santa Cruz (4to anillo) – Warnes

Transitable con desvíos.

Maquinaria trabajando en la construcción de la doble vía Santa Cruz–Warnes, lado este.

Tarija

Palos Blancos – Villa Montes

Transitable con desvíos.

Mantenimiento vial y desvío habilitado por Palos Blancos – Caraparí – Campo Pajoso – Villa Montes.

La Paz

Unduavi – Chulumani

Restricción vehicular especial.

No se permite circulación de ningún vehículo en los horarios: 08:00–12:00 y 13:30–18:00

Patamanta (Cr. Rt. a Pucarani) – Huarina

Transitable con desvíos.

Se habilitaron dos carriles mediante desvío.

Beni

Santo Domingo – Monte Grande

Restricción vehicular especial.

Tramo en evaluación por afectaciones en el sector Monte Grande – Santo Domingo.

En la Terminal Bimodal de Santa Cruz, el flujo de pasajeros se desarrolla con normalidad durante la noche de este sábado. Las salidas hacia Cochabamba, La Paz y Oruro por la carretera nueva se encuentran habilitadas, después de que un bloqueo temporal ingresara en cuarto intermedio.

Por la carretera antigua, el tránsito también está habilitado, pero con retrasos cercanos a una hora debido a un derrumbe registrado en el sector de Samaipata. Se está permitiendo el paso alternado de vehículos mientras continúan los trabajos de estabilización.

