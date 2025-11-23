Motociclista herido en accidente fue operado por graves lesiones en una pierna

La tarde de este sábado, un accidente de tránsito dejó al menos cuatro personas heridas tras la colisión frontal de dos motocicletas en la avenida G77, en Santa Cruz.

Según reportes de tránsito, uno de los conductores habría invadido el carril contrario, provocando el choque que dejó como saldo a cuatro personas lesionadas.

Dos de los heridos fueron trasladados a una clínica privada, donde uno de los conductores fue intervenido quirúrgicamente debido a lesiones graves en gran parte de su pierna. Su acompañante también está siendo atendida en el área de emergencia.

Las otras dos personas afectadas fueron trasladadas a una clínica privada en Satélite Norte. Una de ellas, por la gravedad de sus lesiones, será llevada a cuidados intermedios.

Las autoridades de tránsito continúan investigando las causas del accidente.

Mira la programación en Red Uno Play